Detienen a 2 de grupo delictivo; investigan a mujer por homicidio

La captura se logró gracias a las indagatorias realizadas en calles y avenidas de la colonia Residencial Las Quintas, en Guadalupe

Una mujer sospechosa de haber cometido un crimen fue detenida junto a un hombre, en el municipio de Guadalupe.

Su captura fue tras labores estratégicas de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

La detención se logró gracias a las indagatorias realizadas días atrás, en calles y avenidas de la colonia Residencial Las Quintas.

Ahí dieron con el paradero de los probables infractores, que merodeaban a bordo de una motocicleta.

En el despliegue, los oficiales comenzaron la búsqueda por las calles Quintas del Sur y Cerezos, en donde visualizaron a dos individuos paseando en el vehículo motorizado.

Las características del vehículo y de los jóvenes llamaron su atención, ya que eran similares a las descripciones de las personas a localizar, y por eso les solicitaron detener la marcha.

Ante las autoridades, los ocupantes se identificaron como Karina “N", de 20 años de edad; y Álex "N”, de 18 años.

En sus pertenencias les encontraron y decomisaron los siguientes indicios: 119 envoltorios de narcóticos conocidos como marihuana, cristal, cocaína en piedra y cocaína, dispositivos móviles y dinero.

Las autoridades policiales ya buscaban a la joven dama, pues se presume de su participación en un hecho violento que cobraría la vida de una persona.

Ademas, ella y su acompañante estarían relacionados a un grupo delictivo en el que se desempeñan como generadores de violencia.

Quedaron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.