Detienen a 11 presuntos implicados en ataque a Fuerza Civil

Los arrestos se llevaron a cabo este lunes en cinco operativos distintos realizados en los municipios de Monterrey y Escobedo

Una rápida y contundente acción coordinada de diversas corporaciones de seguridad resultó en la detención de 11 individuos presuntamente relacionados con el ataque perpetrado ayer contra elementos de la Fuerza Civil.

Los arrestos se llevaron a cabo este lunes en cinco operativos distintos realizados en los municipios de Monterrey y Escobedo.

El Grupo de Coordinación Metropolitana, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, CNI, SSPC, FGR, FGJ, AEI, Fuerza Civil, y las diversas Policías Municipales, actuó de manera conjunta en labores de investigación e inteligencia para dar este golpe a la delincuencia organizada.

Como resultado de las intervenciones, las autoridades lograron asegurar tres vehículos, cuatro armas cortas y cinco armas largas, además de cargadores, cartuchos y diversas dosis de drogas.

El despliegue operativo comenzó con la detención de Gael "N" (22 años) y Omar "N" (30 años) en la colonia Conquistadores.

Horas más tarde, en la colonia San Bernabé VIII, se llevó a cabo la captura de tres sospechosos más: Sergio “N" (39 años), Diego "N” (35 años) y José "N” (43 años). A estos individuos se les decomisaron armas largas y dosis de drogas.

En un tercer dispositivo en Escobedo, en la colonia Portal del Fraile, personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la División de Inteligencia arrestaron a Juan “N" (26 años), a quien le aseguraron un arma larga y diversas dosis de drogas.

El cuarto operativo se registró en la colonia Modelo de Monterrey, donde fue detenido Fidel “N" (47 años), un individuo que ya era buscado por la ley y cuenta con cuatro órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Finalmente, las investigaciones en la Carretera a Colombia, en la colonia Ex Hacienda El Canadá, en Escobedo, culminaron con la detención de Roberto “N", Christian "N” (ambos de 19 años), Osvaldo "N” (21 años) y Liliana "N” (37 años). A este grupo se les localizaron dos armas largas y varias dosis de drogas.

El Grupo de Coordinación Metropolitana considera que, gracias a este trabajo conjunto de inteligencia y a estas detenciones, la célula delincuencial responsable del ataque de ayer habría quedado desarticulada.

Las investigaciones continúan para determinar la plena responsabilidad de los detenidos en los hechos violentos.