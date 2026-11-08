Detienen a 11 personas en operativos de seguridad en San Pedro

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, las intervenciones se llevaron a cabo durante recorridos policiales y en atención a reportes ciudadanos

Elementos de la Policía de San Pedro Garza García detuvieron a 11 personas durante distintos operativos de prevención y vigilancia realizados los días 6 y 7 de noviembre, en diferentes sectores del municipio de Nuevo León.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, las intervenciones se llevaron a cabo durante recorridos policiales y en atención a reportes ciudadanos.

Entre los casos registrados se encuentran dos detenciones por probable robo a negocio, una por presunta violencia familiar y otras relacionadas con faltas administrativas.

Detienen a dos mujeres por presunto robo en una tienda

Uno de los incidentes ocurrió en una sucursal ubicada sobre Calzada del Valle, en la colonia Jardines del Valle, donde fueron detenidas dos mujeres señaladas por presuntamente sustraer mercancía del establecimiento.

Los policías acudieron al lugar tras recibir un reporte del C4. Al entrevistarse con un representante del negocio, este identificó a Erika “N”, de 46 años, y Fátima “N”, de 20 años, como las presuntas responsables.

Ambas fueron trasladadas a las instalaciones del C2 de San Pedro para continuar con el procedimiento correspondiente.

Un detenido por probable violencia familiar

En otro hecho, los elementos policiales detuvieron a Jesús “N”, de 30 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar.

La intervención tuvo lugar en un domicilio situado sobre la calle Antimonio, en la colonia San Pedro 400.

Intervienen en transporte público por alteración del orden

En una intervención distinta, los policías atendieron un reporte sobre un hombre que presuntamente alteraba el orden dentro de una unidad de transporte público de la Ruta 201.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Díaz Ordaz y Corregidora, donde fue detenido Rómulo “N”, de 54 años.

Según el informe policial, el hombre molestaba a otros pasajeros y se negó a seguir las indicaciones de los oficiales, además de oponer resistencia durante la intervención.

Otras detenciones por faltas administrativas

En el cruce de las calles Manuel J. Clouthier y Platino, los elementos municipales detuvieron a Cornelio “N”, de 28 años, por faltas administrativas relacionadas con alterar el orden público, insultar y resistirse a la autoridad.

Otro arresto ocurrió en una tienda ubicada en el cruce de Humberto Lobo y Calzada del Valle. En ese sitio, José “N”, de 36 años, fue detenido por alterar el orden público, luego de un incidente relacionado con un presunto intento de robo.

Durante los recorridos en la colonia Del Valle, los policías también detuvieron a Erick “N”, de 30 años, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, en el cruce de Mississippi y Tamazunchale.

En ese mismo sector fueron detenidos otros cuatro hombres:

Marcelo “N”, de 21 años.

Mauricio “N”, de 20 años.

Leonardo “N”, de 21 años.

Alejandro “N”, de 20 años.

Los cuatro fueron intervenidos por distintas faltas administrativas relacionadas con el consumo de alcohol en espacios públicos, interferir en las labores policiales y alterar el orden.

Detenidos quedaron a disposición del juez cívico

La Secretaría de Seguridad Pública informó que las personas arrestadas por faltas administrativas fueron trasladadas al C2 de San Pedro, donde quedaron a disposición del juez cívico correspondiente.

La corporación señaló que mantendrá los recorridos de prevención y vigilancia en calles, zonas comerciales y espacios públicos del municipio, además de atender los reportes ciudadanos para preservar el orden y la seguridad de las familias sampetrinas.