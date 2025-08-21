Detienen a 10 personas por robos en colonias de Salinas Victoria

La movilización policiaca se llevó a cabo en las colonias Mission, Bosques de los Nogales y San Isidro, donde se desplegaron patrullajes

Un operativo de la Secretaría de Seguridad y Vialidad del municipio de Salinas Victoria permitió la captura de 10 personas presuntamente relacionadas con una serie de robos registrados en diferentes sectores habitacionales.

La movilización policiaca se llevó a cabo en las colonias Mission, Bosques de los Nogales y San Isidro, donde se desplegaron patrullajes y labores de inteligencia que derivaron en la localización de los sospechosos.

Entre los detenidos se encuentran nueve hombres y una mujer, quienes fueron identificados como Jesús “N”, de 32 años; Mario “N”, de 36; Francisco “N”, de 25; César “N”, de 51; Víctor “N”, de 34; Liliana “N”, de 39; Gustavo “N”, de 36; Daniel “N”, de 38; Efraín “N”, de 42; y Jorge “N”, de 58.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica, mientras se revisa su posible participación en otros hechos delictivos cometidos en la región.