Detiene Santa Catarina a presunto ladrón de moto gracias al C4

La captura del presunto se registró en el cruce de las calles Librado García y Manuel Ordóñez, en la zona centro del municipio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En una acción coordinada por la estrategia de seguridad municipal, elementos de la Dirección de Policía de Investigación de Santa Catarina lograron la detención de un hombre por su presunta participación en el delito equiparable al robo de vehículo (motocicleta).

La captura se registró en el cruce de las calles Librado García y Manuel Ordóñez, en la zona centro del municipio. Según el reporte oficial, el sujeto circulaba por la zona cuando fue interceptado por los uniformados tras una alerta operativa.

La detención fue posible gracias al sistema de monitoreo de vigilancia implementado por la administración del Alcalde Jesús Nava Rivera. Este despliegue tecnológico forma parte de la estrategia integral de seguridad pública que busca reducir los índices delictivos en la ciudad.

El sistema cuenta con las siguientes características:

Puntos Estratégicos: Cámaras instaladas en sectores clave y avenidas principales.

Conexión Directa: Enlace en tiempo real con el C4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo).

Vigilancia 24/7: Monitoreo constante para la detección de actividades sospechosas o vehículos con reporte de robo.

Tras ser asegurado, el presunto responsable fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación legal conforme a derecho.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Catarina reafirma su compromiso de utilizar herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención y persecución de delitos en beneficio de la ciudadanía.