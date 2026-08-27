Detiene Proxpol a agresor de gatita en Escobedo

El despliegue de Proxpol y Bienestar Animal para buscar a Félix "N" provocó que el sujeto fuera entregado por su madre al Ministerio Público

En un operativo coordinado entre la policía municipal Proxpol y Fuerza Civil, fue detenido Félix "N", de 20 años de edad, señalado como el presunto responsable de agredir violentamente a una gatita en un acto que provocó indignación social tras su difusión en redes sociales. La felina rescatada se reporta fuera de peligro, con un estado de salud favorable.

La captura derivó de las acciones legales promovidas por la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Escobedo, dependencia que interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para evitar que el caso quedara impune.

Estrategia de inteligencia y presión policial

Tras la viralización del video donde se muestra la agresión, investigaciones de inteligencia de Proxpol rastrearon los puntos frecuentados por el sospechoso.

Trascendió de manera extraoficial que Félix "N", junto con el sujeto que grabó los hechos, permaneció oculto en albergues para indocumentados en el centro de Monterrey para evadir la justicia.

No obstante, la presión de las autoridades y la labor de persuasión de un oficial de inteligencia del municipio lograron convencer a la madre del implicado para que lo presentara formalmente ante las corporaciones de seguridad.

Arresto por resistencia y proceso penal

La detención ocurrió en la sede policial de Escobedo bajo la siguiente secuencia de hechos:

Presentación: Félix "N" acudió voluntariamente a las instalaciones policiales conducido por su familiar.

Agresión: Al notificarle que sería trasladado al área de Justicia Cívica para comparecer ante el juez cívico, el joven tornó su actitud violenta y comenzó a forcejear con los uniformados.

Captura: Elementos de Proxpol y Fuerza Civil desplegados en el sitio intervinieron de forma conjunta y lo sometieron en el acto por el delito de resistencia de particulares.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público en Escobedo. Además de responder por las agresiones cometidas contra los oficiales y la resistencia al arresto, el imputado enfrentará el proceso penal correspondiente por los delitos de maltrato contra la felina.

La autoridad municipal destacó que el operativo reflejó la efectividad y el rigor técnico del modelo de seguridad local en la protección del bienestar animal.