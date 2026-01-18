Detiene Policía de Santa Catarina a hombre con drogas

Tras realizar una inspección preventiva, las autoridades localizaron entre sus pertenencias diversos artículos que lo vinculan con actividades de narcomenudeo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina lograron la detención de un hombre de 18 años, identificado como Tadeo “N”, por su presunta participación en delitos contra la salud en la colonia Santa Catalina.

La captura se registró alrededor de las 21:45 horas del pasado viernes. Según el reporte oficial, los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando visualizaron al sospechoso en el cruce de las calles Lechugal y De los Naranjos.

Al percatarse de la proximidad de las unidades policiales, el joven intentó darse a la fuga sin motivo aparente. Sin embargo, la reacción de los oficiales permitió darle alcance metros más adelante para proceder con una revisión de rutina.

Tras realizar una inspección preventiva, las autoridades localizaron entre sus pertenencias diversos artículos que lo vinculan presuntamente con actividades de narcomenudeo:

10 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana.

32 envoltorios de una sustancia sólida similar a la droga conocida como "cristal".

Una báscula gramera (utilizada habitualmente para el pesaje de narcóticos).

Dinero en efectivo en diversas denominaciones.

"El detenido fue informado de sus derechos constitucionales y del motivo de su captura en el lugar de los hechos", señaló una fuente policial.

Tadeo “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal en las próximas horas.