Detiene Policía de San Pedro a hombre con orden de aprehensión

El hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud fue detenido sobre la avenida Díaz Ordaz

Como resultado de labores de inteligencia y del trabajo estratégico implementado por la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, fue detenido un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Los hechos se registraron sobre la avenida Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Valle del Seminario, donde a través del monitoreo de las cámaras del C4 se logró ubicar una camioneta Honda color gris, presuntamente relacionada con el individuo buscado.

En el lugar fue detenido José “N”, de 41 años de edad, quien al ser abordado por elementos de la Policía Municipal adoptó una actitud agresiva, profiriendo insultos e intentando agredir a los oficiales.

El presunto fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la continuación del proceso legal correspondiente.

La corporación continúa trabajando para mantener un San Pedro unido, seguro y en paz.