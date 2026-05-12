Detiene Policía de San Pedro a hombre buscado por secuestro

Juan “N”, de 25 años de edad, fue capturado en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo, en la zona de Valle Oriente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro realizaron la detención de un hombre que cuenta con una orden de aprehensión vigente por presunta privación ilegal de la libertad.

Juan “N”, de 25 años de edad, fue capturado en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo, en la zona de Valle Oriente.

Al momento de iniciar la revisión correspondiente, el hombre mostró una actitud agresiva hacia los elementos policiacos, por lo que fue trasladado por faltas administrativas a las instalaciones del C2 municipal.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal y dar cumplimiento a la orden de aprehensión vigente.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reitera su compromiso de cero tolerancia ante cualquier delito, con el objetivo de mantener un San Pedro unido, seguro y en paz.