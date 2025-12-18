Detiene Policía de San Pedro a dos presuntos extorsionadores

Un ciudadano solicitó apoyo a los oficiales al denunciar que dos hombres lo estaban extorsionando, exigiéndole dinero bajo amenazas de causar daños a su negocio

Policía de San Pedro detuvo a dos personas por presunta extorsión y portación de droga, en la colonia Del Valle.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Río Grijalva y Río de la Plata, donde un ciudadano solicitó apoyo a los oficiales al denunciar que dos hombres lo estaban extorsionando, exigiéndole dinero bajo amenazas de causar daños a su negocio y a su domicilio.

El afectado señaló a los presuntos responsables, quienes intentaron huir en un vehículo sedán color guinda que se encontraba mal estacionado en el acceso principal del establecimiento Casa Vitola.

Los oficiales dieron seguimiento al vehículo, logrando interceptarlo más adelante, identificando a José “N”, de 26 años, a quien se le encontraron seis bolsas con cristal, así como una bolsa con marihuana.

Al otro detenido, Óscar “N”, de 27 años, se le encontraron seis bolsas con cristal y dos bolsas con marihuana, también le encontraron billetes de 100 y 50 pesos.

Ambos individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.