Detiene Policía de Guadalupe a motociclista agresiva e intoxicada

Los oficiales observaron a la conductora de una motocicleta negra 'zigzagueando entre los vehículos' y circulando imprudentemente entre carriles

Una mujer identificada como Samanta, de 23 años, fue detenida por elementos de la Policía de Guadalupe luego de conducir una motocicleta de manera temeraria, desobedecer las indicaciones de alto de los oficiales y oponer resistencia de forma agresiva, además ir intoxicada.

Extraoficialmente, la joven llevaba una bolsa con marihuana en sus pertenencias.

La detención se realizó mientras agentes municipales realizaban recorridos de disuasión delictiva en la Colonia Valle Soleado, específicamente en el cruce de Avenida Ruiz Cortines y Maestro Israel Cavazos.

En ese punto, los oficiales observaron a la conductora de una motocicleta negra "zigzagueando entre los vehículos" y circulando imprudentemente entre carriles, poniendo en grave riesgo a otros automovilistas.

Al marcarle el alto, la motociclista ignoró la instrucción, aceleró y se pasó un semáforo en rojo, lo que obligó a los policías a iniciar un seguimiento.

Metros adelante, lograron cerrarle el paso para detener su marcha.

Al ser interceptada, la motociclista adoptó una actitud agresiva, argumentando que los oficiales "no eran tránsito" para detenerla, y trató de evitar el aseguramiento.

Tras realizar maniobras de contención, los policías lograron detenerla.

La situación de la mujer se agravó tras la revisión médica practicada en la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, donde se dictaminó que se encontraba bajo los influjos de la marihuana al momento de los hechos.

La detenida quedó a disposición de las autoridades por los cargos de desacato y faltas administrativas.