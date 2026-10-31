Detiene Policía de Apodaca a pareja por robo de hidrocarburo

Elementos municipales detuvieron a una pareja de 32 y 28 años en la colonia Los Amarantos tras hallarlos robando combustible de madrugada.

Elementos de la policía de Apodaca sorprendieron a una pareja que presuntamente sustraía hidrocarburo en una toma clandestina habilitada cerca de una brecha de la colonia Los Amarantos, en el municipio de Apodaca.

Los detenidos fueron identificados como Edwin Rafael N., de 32 años, y Mariana Lizbeth N., de 28, quienes fueron capturados al lado de un tractocamión pipa, la cual estaba conectada, mediante una manguera, a un ducto de PEMEX, lo que llamó la atención de los uniformados.

Además, fue durante la madrugada, inusual ver una pipa estacionada cerca de una brecha contigua en el cruce de las calles Nicolás Copérnico y Martín Luther King.

Al ser interrogados, la pareja guardó silencio ante los guardias de proximidad, quienes, haciéndoles saber sus derechos constitucionales, procedieron con el arresto por la flagrancia del presunto delito.

Los detenidos y el camión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.