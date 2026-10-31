VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detiene Policía de Apodaca a pareja por robo de hidrocarburo

Por: Danea Lázaro

30 Octubre 2026, 22:27

Compartir
WhatsApp

Elementos municipales detuvieron a una pareja de 32 y 28 años en la colonia Los Amarantos tras hallarlos robando combustible de madrugada.

Detiene Policía de Apodaca a pareja por robo de hidrocarburo

Elementos de la policía de Apodaca sorprendieron a una pareja que presuntamente sustraía hidrocarburo en una toma clandestina habilitada cerca de una brecha de la colonia Los Amarantos, en el municipio de Apodaca.

srhtrthrthrt.png

Los detenidos fueron identificados como Edwin Rafael N., de 32 años, y Mariana Lizbeth N., de 28, quienes fueron capturados al lado de un tractocamión pipa, la cual estaba conectada, mediante una manguera, a un ducto de PEMEX, lo que llamó la atención de los uniformados.

srhryjtjuruyjk.png

Además, fue durante la madrugada, inusual ver una pipa estacionada cerca de una brecha contigua en el cruce de las calles Nicolás Copérnico y Martín Luther King.

ghjagfhbwfnbdfs.png

Al ser interrogados, la pareja guardó silencio ante los guardias de proximidad, quienes, haciéndoles saber sus derechos constitucionales, procedieron con el arresto por la flagrancia del presunto delito.

gwfhghwjfbhjkwefn.png

Los detenidos y el camión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

hdrhtyj.png

Comentarios