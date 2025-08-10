Detiene la policía ministerial a presunto feminicida

El detenido, Juan Antonio "N", contaba con un reporte de búsqueda de persona desaparecida después de presuntamente haber cometido el feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó la captura de Juan Antonio “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido el pasado 26 de julio en el centro de Los Ramones.

La detención fue realizada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en la vía pública, sobre la carretera Los Ramones.

Tras su arresto, el imputado fue ingresado a un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un juez de control.

De acuerdo con las investigaciones, ese día el hombre habría ejercido violencia de género contra la víctima, identificada con las iniciales R.M., de 42 años, atacándola de forma reiterada con un objeto punzocortante.

Las lesiones provocaron su muerte por choque hipovolémico derivado de una herida profunda en el cuello, según el estudio del Servicio Médico Forense.

Tras el crimen, el detenido huyó en una camioneta tipo pickup, llevándose además un perro chihuahueño propiedad de la mujer.

Familiares del acusado reportaron desconocer su paradero, lo que llevó al Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI) a emitir un reporte.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios precisó que los antecedentes de violencia, la relación afectiva y el grado de confianza entre ambos son elementos que sustentan la tipificación del delito como feminicidio.