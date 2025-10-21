Detiene Guardia de Proximidad a hombre por robo en iglesia

Presuntamente, el hombre le habría robado el bolso a una mujer al interior de la Parroquia San Francisco de Asís, del municipio de Apodaca

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de la Guardia de Proximidad detuvieron este lunes a un hombre en calles de la colonia Los Tréboles, del municipio de Apodaca, pues estaría implicado en un robo a una mujer en una iglesia.

De acuerdo con las autoridades, Víctor "N", de 40 años, caminaba en la citada colonia, cuando al percatarse de la presencia de uniformados, quienes realizaban un rondín preventivo, intentó correr, por lo que fue interceptado.

Una vez detenido, se le cuestionó los motivos de su actitud sospechosa y se tornó agresivo, por lo que se le realizó una inspección preventiva, en la cual se le encontró un celular, del cual no pudo acreditar la propiedad.

Este teléfono sería propiedad de una mujer, quien fue víctima de un robo al interior de la Parroquia San Francisco de Asis, ubicada frente a la plaza principal de Apodaca, donde un hombre, presuntamente Víctor "N", le robó su bolso.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.