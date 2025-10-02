Info 7 Logo
Detiene Guardia de Proximidad a cinco, en Apodaca

Por: Olivia Martínez

01 Octubre 2025, 20:03

Se presume que las edades de los presuntos delincuentes rondan entre los 21 y 50 años de edad, algunos por delitos de alto impacto

En acciones por separado, elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a cinco masculinos, y como cada uno tenía orden de aprehensión por diversos delitos, fueron puestos a disposición de los jueces de control que los reclamaban. 

Con estos cinco arrestos,  la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca llega a 74 órdenes de aprehensión cumplimentadas en este  año.

Los detenidos son: 

1) Emisael N., de 21 años de edad,  por alterar el orden y agredir a transeúntes en la colonia Metroplex. Él  ya tenía orden de arresto por robo con violencia.

2) Irineo N., de 50 años, quien incurrió en falta administrativa en la colonia Huinalá; y tenía orden de aprehensión por robo. 

3)  Leonardo N., de 44 años, por abuso sexual y corrupción de menores; fue detenido en la colonia Moderno Apodaca, donde escandalizaba.

4) Jesús Alfredo N., de 36 años,  detenido tras saquear un negocio  en la colonia Futuro Apodaca;  tenía orden de aprehensión por delitos contra la salud.

5) José Alfredo N. de 24 años, quien intentó huir, aventó a una mujer policía y lanzó amenazas; ya había cometido un robo y tenía orden de aprehensión por resistencia de particulares.

