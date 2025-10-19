Detiene Fuerza Civil a tres personas tras ataque armado en China

Se presume que dos de los tres detenidos fueron identificados como jóvenes mujeres, de 19 y 20 años de edad, respectivamente

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a tres personas en posesión de armas y drogas tras repeler una agresión armada en el municipio de China.

Durante un recorrido de prevención y vigilancia sobre la carretera hacia Méndez, los uniformados visualizaron a seis personas, de las cuales cuatro portaban armas de fuego.

Fue a la altura del Arco del Triunfo cuando los agresores comenzaron a detonar sus armas en contra de la autoridad, por lo que se replegaron por la zona para contrarrestar la agresión.

Momentos después, se inició un operativo de búsqueda que culminó con la localización de tres presuntos agresores. Se identificaron como Luis "N", de 48 años; Heydi de 20 años; y Mía "N", de 19 años.

Durante la inspección, las autoridades les decomisaron un arma corta, tres cargadores, 14 cartuchos, 39 artefactos tipo ponchallantas, una radiofrecuencia, así como 47 envoltorios de hierba verde con características similares a la marihuana, 60 bolsas con presunta cocaína, 10 envoltorios con supuesto cristal.

Se presume que el hombre detenido fue trasladado hacia un hospital para permanecer bajo custodia policial.

Tanto los detenidos como lo incautado permanece a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.