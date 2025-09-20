Detiene Fuerza Civil a seis personas con armas y droga

En tres operativos en Apodaca, García y San Nicolás, Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a seis personas, entre ellas dos menores

En tres operativos distintos, el Grupo de Coordinación Metropolitana y Fuerza Civil detuvieron a seis personas, incluidos dos menores en los municipios de Apodaca, García y San Nicolás.

En Apodaca, Juan “N”, de 28 años, y un menor de 16 años, fueron capturados dentro de un motel en la colonia Santa Teresita, donde aseguraron una sustancia similar a la marihuana y droga tipo cristal, un arma corta, básculas y celulares.

En García, Carlos “N”, de 23 años, Zaira “N”, de 35, y una menor de 16 años fueron detenidos en la colonia Joya del Carrizal con droga, un arma y celulares.

Finalmente, en San Nicolás, Daniel “N”, de 24 años, fue detenido en la vía pública con un arma, dosis de droga, tres celulares y dinero en efectivo.

Ante esto, todos los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público.