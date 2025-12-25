Detiene Fuerza Civil a pareja en posesión de droga

Los detenidos fueron detectados en actitud sospechosa a bordo de un auto por los elementos policiacos quienes tras una revisión les incautaron dosis de droga

Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención de dos personas en posesión de diversas dosis de drogas, en el municipio de San Nicolás.

Los hechos se registraron sobre la avenida Sendero Divisorio en su cruce con avenida Morenita Mía, en la colonia Valle del Sol.

Según información de la dependencia, los oficiales detectaron un vehículo Audi que coincidía con las características para su ubicación; además de que el chofer realizaba maniobras peligrosas a exceso de velocidad.

Ante el riesgo que representaba, los efectivos les marcaron el alto y les solicitaron una revisión precautoria en la que incautaron: 51 bolsas tipo ziploc con hierba verde y seca con características de marihuana; 22 bolsas tipo ziploc con sustancia sólida cristalina con características de cristal; 49 bolsas tipo ziploc con sustancia sólida en color blanco con características de cocaína en piedra; dinero en efectivo, cuatro celulares, una báscula digital y el vehículo Audi A4.

Los detenidos fueron identificados como Jordan N., de 28 años, y Hilary N., de 27, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.