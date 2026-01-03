Detiene Fuerza Civil a joven con 80 dosis de droga en Escobedo

El detenido fue sorprendido por elementos de la corporación estatal cuando presuntamente se intoxicaba en la vía pública, en la colonia Nueva Esperanza

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un joven por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo.

Los hechos se registraron la tarde del martes en el cruce de las calles Mier y Noriega y San Pedro, donde los oficiales detectaron a un masculino que presuntamente se intoxicaba en la vía pública con un cigarrillo con características similares a la marihuana, motivo por el cual procedieron a abordarlo para una revisión.

El detenido fue identificado como Ángel N., de 18 años de edad, a quien se le aseguraron 46 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, un cigarrillo artesanal, 33 dosis de una sustancia sólida y cristalina con características del cristal, además de una báscula digital y dinero en efectivo.

Tras el aseguramiento, el joven fue trasladado junto con los indicios a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.