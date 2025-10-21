Detiene Fuerza Civil a hombre con drogas en Zuazua

Los policías visualizaron a un hombre que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública, motivo por el cual procedieron a realizarle una inspección preventiva.

Elementos de Fuerza Civil realizaron la detención de una persona en posesión de diversas dosis de narcóticos y objetos relacionados con la venta de estupefacientes en el municipio de Zuazua.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes sobre la calle Santo Tomás en su cruce con la calle San Patricio de la colonia Misión de Santa Elena, donde los uniformados visualizaron a un hombre que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública, motivo por el cual procedieron a realizarle una inspección preventiva.

Al detenido identificado como Guadalupe N. De 41 años, se le localizaron 63 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana; 40 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como cristal; una báscula digital, dos celulares y dinero en efectivo.

Ante tales hechos, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.