Detiene Fuerza Civil a generador de violencia en García

La acción policial se registró sobre la Avenida de la Hacienda, cruce con calle Cortijo, en la colonia Valle de Lincoln, sector San José

Derivado de labores de inteligencia e investigación, elementos de Fuerza Civil realizaron la detención de un hombre en posesión de diversas dosis de narcóticos; quien es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo de presencia nacional, donde presuntamente desempeñaría labores de sicariato.

La acción policial se registró sobre la Avenida de la Hacienda, cruce con calle Cortijo, en la colonia Valle de Lincoln, sector San José, en el municipio de García; durante recorridos realizados la tarde del martes.

Los oficiales observaron a un masculino que coincidía con las características físicas proporcionadas para su localización y quien se intoxicaba en la vía pública con un cigarro artesanal; por lo que decidieron abordarlo.

Durante la inspección preventiva, se localizaron: 69 dosis con hierba verde y seca con características de marihuana; 59 dosis con sustancia granulada y cristalina con características de cristal; 46 dosis con sustancia sólida color rosa con características de cocaína en piedra; dinero en efectivo, equipo para la dosificación de narcóticos y teléfonos celulares.

El detenido fue identificado como Edgar N. de 33 años de edad.

Derivado de lo anterior, el presunto fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las indagatorias correspondientes.