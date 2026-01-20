Detiene Fuerza Civil a dos hombres armados en Monterrey

Las autoridades presumen que ambos detenidos durante dos operativos simultáneos estarían vinculados a un grupo delictivo como generadores de violencia

En dos operativos simultáneos, elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos hombres en posesión de armas de fuego en zonas norte y sur de Monterrey.

La primera intervención se registró la noche del domingo en el cruce de Contrabajo y Clave, en la colonia San Bernabé IX, donde fue detenido Bernardo “N”, de 35 años, a quien le aseguraron un arma corta abastecida con 10 cartuchos, tras ser sorprendido fajándose el arma.

En un segundo hecho, en el cruce de Tamaulipas y Gobernadores, en la colonia Independencia, fue detenido Antonio “N”, de 64 años, quien consumía bebidas alcohólicas y portaba en una mochila tres armas largas, 93 cartuchos y un cargador de tambor con 20 balas.

Las autoridades presumen que ambos estarían vinculados a un grupo delictivo como generadores de violencia.

Por lo anterior fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica.