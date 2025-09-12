Detiene Fuerza Civil a dos hombres armados en Linares

El despliegue se efectuó la tarde del martes en el Ejido El Popote, donde los agentes estatales mantenían labores de búsqueda para ubicar a los sospechosos

Dos hombres señalados como generadores de violencia fueron detenidos en el municipio de Linares, luego de que elementos de Fuerza Civil les aseguraran armas de uso exclusivo del Ejército y equipo táctico durante un operativo realizado en la zona rural.

El despliegue se efectuó la tarde del martes en el Ejido El Popote, donde los agentes estatales mantenían labores de búsqueda para ubicar a los sospechosos. Sobre un camino de terracería, los oficiales detectaron una camioneta Ford F-150 con placas de Texas que coincidía con la descripción proporcionada en los reportes previos.

Al marcarles el alto, los ocupantes se identificaron como Juan “N”, de 29 años, y Rolando “N”, de 33. Durante la inspección, les fueron decomisadas dos armas largas, un arma corta con cinco balas, seis cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno, un chaleco balístico con portacargadores, una fornitura y dos radios de comunicación.

De acuerdo con las indagatorias, ambos hombres eran buscados por su presunta participación en actividades relacionadas con un grupo delictivo de alcance internacional, en el que habrían colaborado como generadores de violencia.

Los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.