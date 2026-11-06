Detiene FGR a tres personas y asegura droga y armas en Guadalupe

Autoridades decomisaron un arma de fuego, tres cargadores, 15 cartuchos y 414 envoltorios con aproximadamente un kilogramo de droga

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a tres personas y aseguró un arma de fuego, cartuchos, dinero y presunta droga durante un cateo realizado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La diligencia fue ejecutada el pasado 3 de noviembre por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en un domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia Sierra Morena.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego, tres cargadores, 15 cartuchos y 414 envoltorios con aproximadamente un kilogramo de una sustancia con características similares a la cocaína.

También fueron asegurados $313,000 pesos en efectivo, dos vehículos con placas de Nuevo León, dos teléfonos celulares y dos básculas digitales.

Las tres personas detenidas, junto con el inmueble y los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa las investigaciones por posibles delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR recordó que las personas detenidas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.