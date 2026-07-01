Detiene falla mecánica Línea 1 del Metro en Mitras

El desperfecto se reportó minutos antes de las 7:00 de la mañana y provocó un despliegue de técnicos de Metrorrey en los andenes elevados de la estación Mitras

Una falla mecánica ocasionó que un tren del Metro quedara varado a la altura de la estación Mitras, interrumpiendo momentáneamente el servicio en dirección a la zona norte de Monterrey.

El desperfecto en la línea 1 se reportó minutos antes de las 7:00 de la mañana y provocó un despliegue de técnicos de la dependencia en los andenes elevados.

Debido a la contingencia, se registraron largas filas en la afueras de la estación, donde decenas de pasajeros esperaban la reanudación del servicio o buscaban alternativas para llegar a tiempo a sus destinos. Algunos reportaron retrasos en sus traslados durante la hora de mayor afluencia.

Tras aproximadamente 40 minutos de trabajos por parte del personal técnico de Metrorrey, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual hasta operar con normalidad, permitiendo nuevamente el paso del metro y el traslado de los usuarios hacia la zona norte.

Aunque la circulación fue normalizada, Metrorrey no ha informado de manera oficial cuál fue la causa específica de la falla mecánica que provocó la interrupción temporal del servicio.