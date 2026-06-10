Detiene a tres hombres con órdenes de aprehensión en Apodaca

Los tres hombres fueron trasladados e internados en el Cereso 1 del Estado, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron en hechos distintos a tres hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, con lo que la corporación suma 40 mandamientos judiciales cumplimentados en lo que va del año.

El primer detenido fue Rigoberto “N”, de 25 años, quien fue arrestado por alterar el orden afuera de una tienda de conveniencia en la colonia Deportivo Huinalá.

Durante una revisión preventiva, los oficiales le encontraron cinco dosis de una sustancia con características del cristal. Además, se confirmó que tenía una orden de aprehensión por resistencia de particulares.

En otro hecho, Jorge Luis “N” de 48 años, fue detenido en la colonia Noria Norte por una falta administrativa y resistencia de particulares. Tras verificar sus datos, se estableció que era buscado por una orden judicial relacionada con un robo.

Finalmente, Diego “N” de 21 años, fue arrestado junto con Antonio “N”, de 32, luego de circular a exceso de velocidad por calles de la colonia Pueblo Nuevo, donde estuvieron a punto de impactar una patrulla.

Al revisar su situación legal, los agentes descubrieron que Diego contaba con una orden de aprehensión vigente por violencia familiar.

Los tres hombres fueron trasladados e internados en el Cereso 1 del Estado, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.