Detiene a pareja por quebrantar sellos de aseguramiento policíaco

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando al pasar por el sitio, observaron que una pareja sale de la casa

Un joven y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente violar los sellos de aseguramiento de una vivienda que está bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por el delito de narcomenudeo, en el centro de la ciudad.

La captura de Leandro Azael B., de 21 años y Mariana Aidé S., de 33 años de edad, se registró en Isaac Garza y Edison.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando al pasar por el sitio, observaron que una pareja sale de la casa.

De inmediato los policías detuvieron la marcha de la patrulla, abordando al masculino y a la femenina, con el objetivo de cuestionarles qué hacían al interior.

La mujer mencionó que iba a rentar el inmueble y estaban haciendo limpieza, además de que presuntamente el dueño les comentó que podían entrar, pero los uniformados municipales les mostraron el sello de aseguramiento con fecha del 3 de diciembre del año pasado, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, procediendo con su detención.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.