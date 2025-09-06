Detiene a hombre tras atacar a vecinos con arma de postas

Por: Humberto Salazar 05 Septiembre 2025, 15:43

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad en donde se observa al presunto agresor amedrentando a vecinos con un arma

Policías de Salinas Victoria detuvieron a un hombre tras realizar detonaciones con un arma de postas en contra de una vivienda, en la colonia Fuentes de Castilla segundo sector. El sujeto fue identificado como Ricardo N, alias “El Güero”, de 35 años. El hecho quedó captado por cámaras de seguridad en donde se observa al presunto agresor amedrentando a vecinos con un arma. En las imágenes se observa cómo baja de una motocicleta y dispara a la fachada. El hombre fue detenido y puesto a disposición del ministerio público, tras un operativo, en donde también se le encontró presuntamente varias dosis de cristal y el arma de postas.