Detiene a hombre por intento de robo en supermercado de San Pedro

El hombre fue sorprendido presuntamente intentando llevarse mercancía sin pagarla, por lo que los uniformados procedieron con su detención

Por tratar de sustraer mercancía de un supermercado, un hombre de 43 años fue detenido por elementos de la Policía de San Pedro.

Los hechos se registraron en el establecimiento Soriana Híper, ubicado en Plaza Comercial San Pedro, sobre la avenida Humberto Lobo, en la colonia Zona Los Callejones.

De acuerdo con el reporte, el hombre fue sorprendido presuntamente intentando llevarse mercancía sin pagarla, por lo que los uniformados procedieron con su detención. El sospechoso fue identificado como Erik “N”, de 43 años de edad.

Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.