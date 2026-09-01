Detiene a cuatro personas por faltas administrativas en San Pedro

Elementos policiacos arrestaron a tres hombres por orinar en la vía pública y a uno más por ingerir alcohol en Centrito Valle.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García detuvieron a cuatro personas por faltas administrativas durante labores de vigilancia en la zona de Centrito Valle.

En el primer caso, elementos que realizaban patrullaje sobre Río Orinoco, en su cruce con Río Grijalva, observaron al exterior de un establecimiento a tres hombres realizando necesidades fisiológicas en la vía pública, por lo que fueron abordados por los oficiales.

Los tres hombres, identificados como Baptiste “N”, de 20 años; Michael “N”, de 21 años; y Gabin “N”, de 20 años, fueron detenidos por disposiciones del Reglamento de Justicia Cívica de San Pedro Garza García y trasladados a las instalaciones del C2 municipal.

En un segundo hecho ocurrido en la misma zona, los elementos observaron al exterior de un establecimiento a un hombre que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que fue detenido por faltas administrativas.

El hombre fue identificado como Andrés “N”, de 23 años, quien también fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal para continuar con el procedimiento correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reitera que mantiene una política de cero tolerancia ante conductas que infrinjan la ley y continúa implementando operativos permanentes de vigilancia y prevención en centros nocturnos.

Seguimos trabajando por un solo San Pedro, unido, seguro y en paz.