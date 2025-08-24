Detiene a cuatro hombres por presunto robo a casa en San Pedro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron en flagrancia a cuatro hombres en la colonia Del Valle, tras ser señalados por un ciudadano de sustraer diversos artículos de su domicilio y cargarlos en un vehículo tipo estaquitas color gris con redilas blancas.
Durante la revisión, los oficiales detectaron que la camioneta portaba placas distintas en la parte delantera y trasera, ambas del estado de Nuevo León. Al cuestionar a los individuos, ofrecieron versiones contradictorias sobre las pertenencias que trasladaban.
El afectado manifestó que los objetos eran de su propiedad y que no conocía a los implicados, por lo que los cuatro fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo, para deslindar responsabilidades.
En el lugar fueron detenidos Fernando “N”, de 39 años; Sergio “N”, de 40 años; Víctor “N”, de 38 años, y Miguel “N”, de 37 años.