Detiene a cuatro hombres por presunto robo a casa en San Pedro

Una patrulla municipal se percató de una camioneta de redilas que transportaba varios objetos, principalmente aparatos de gimnasio

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro detuvieron en flagrancia a cuatro hombres en la colonia Del Valle, tras ser señalados por un ciudadano de sustraer diversos artículos de su domicilio y cargarlos en un vehículo tipo estaquitas color gris con redilas blancas.

Durante la revisión, los oficiales detectaron que la camioneta portaba placas distintas en la parte delantera y trasera, ambas del estado de Nuevo León. Al cuestionar a los individuos, ofrecieron versiones contradictorias sobre las pertenencias que trasladaban.

El afectado manifestó que los objetos eran de su propiedad y que no conocía a los implicados, por lo que los cuatro fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo, para deslindar responsabilidades.

En el lugar fueron detenidos Fernando “N”, de 39 años; Sergio “N”, de 40 años; Víctor “N”, de 38 años, y Miguel “N”, de 37 años.