Determinan cantidad de casas dañadas tras explosión de pirotecnia

El alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, promete que todos los afectados tendrán respuesta satisfactoria antes de Navidad

El gobierno de Pesquería admitió que aún desconoce el monto y todavía no tiene asegurados fondos para apoyar a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por la explosión de pirotecnia el 28 de noviembre, pero señaló que si es necesario pedirá apoyo al estado.

El alcalde de ese municipio, Francisco Esquivel, dijo que son un total de 11 viviendas las que necesitarán intervención, de las cuales seis serán cubiertas por el seguro de Infonavit y cinco por el municipio.

De las seis que cubrirá el organismo, cuatro son pérdida total, entre estas las tres que ya se demolieron, una más que será demolida y dos que serán reparadas.

En el caso de las cinco que apoyará el municipio, serán reparaciones profundas, pero “no tan costosas”.

“Hay seis casas que van a entrar a Infonavit por crédito y seguro; a cinco casas le vamos a entrar como municipio para ayudarles a la reparación, y de un poco más de 100 casas entre vidrios, de puertas, pues yo creo que ya estamos arriba del 90% en la rehabilitada; ya quedan muy pocas.

“Las cinco que van a apoyar, esas no tienen crédito, no cumplen, nada más hay una que dice Infonavit que va a apoyar, porque tenía como un año que habían terminado de pagar, todavía no recibían su escritura”, expresó.

Indicó que esta semana verá con el cabildo los remanentes que tiene para apoyar a esas casas que necesitan reparaciones.

“No tengo ni el monto ni sé cuánto ocupamos; lo voy a ver con el ayuntamiento. Tenemos ofrecimiento del senador Luis Donaldo Colosio y diputados y el gobernador, si ocupamos el estado, y hasta el senador Colosio dijo que sí nos apoyan; ahorita, ahorita, pues es una cosa que todavía podemos hacer nosotros”, expresó.

Ayer INFO7 dio a conocer que hay un grupo de vecinos de Pesquería que se quedaron sin techo por la explosión de toneladas de cohetes en el número 534 de la calle Olmo Siberiano, del Fraccionamiento Los Olmos, el municipio de Pesquería, y que Esquivel no contaba con un plan, según los mismos afectados.

En respuesta, Esquivel dijo que si no tiene el dinero lo gestionará y que espera que todos los afectados tengan solución antes de Navidad.

“Sí, nos quedan 14 días para Navidad y vamos a hacer lo posible porque queden listas”, señaló.

Familia de Pedro no aparece

El alcalde dijo que nadie se ha acercado a reclamar la propiedad de Pedro Oziel Macías Jiménez, vendedor de la pólvora y dueño del lugar.

Afirmó que él sólo habló con la exesposa de este cuando le dio detalles de la salud de su hija Dannai Macías y de su sobrina, pero ya no supo más.

“De la familia de este señor tuve contacto telefónico los primeros días ya ahorita ya no, ya no hay comunicación”, indicó Francisco Esquivel.