Detenidos por robo y orden de aprehensión en Coahuila

A los implicados se les cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de robo calificado relacionado con hechos ocurridos en la capital coahuilense.

Elementos de la Policía de Investigación de Monterrey detuvieron a dos hombres y una mujer en distintos puntos de la ciudad, luego de que presuntamente les aseguraran 18 dosis de droga. Además, los tres son investigados por su posible participación en robos de cajas fuertes en establecimientos comerciales de Saltillo, Coahuila.

La primera intervención se registró alrededor de las 14:10 horas de este miércoles, en el cruce de Pablo González Garza, conocida como Fleteros, y La Barca, en la colonia Mitras Sur. En ese punto fueron detenidos Claudia Lizette D., de 39 años, y Carlos Gaspar R., de 44, quienes presuntamente formarían parte de un grupo dedicado a actividades ilícitas.

Durante un recorrido de vigilancia, oficiales de la Policía de Monterrey detectaron un vehículo Mini Cooper cuyos ocupantes intentaron huir al notar la presencia policial, por lo que fueron interceptados. Al ser revisados, se les encontraron ocho bolsas con hierba verde con características similares a la mariguana, dos envoltorios con una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra, así como 32 mil pesos en efectivo.

Más tarde, cerca de las 21:05 horas, fue detenido Manuel L., de 60 años, en el cruce de las calles Aramberri e Ignacio L. Vallarta, en el centro de Monterrey. El hombre conducía una camioneta Ford Windstar blanca, con placas SBS-987-C, y fue abordado por los oficiales debido a su conducta sospechosa.

Tras descender del vehículo, los agentes realizaron una inspección y le aseguraron ocho envoltorios de plástico con una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra.

Las investigaciones señalan que los tres detenidos coinciden con el perfil de personas involucradas en robos de cajas fuertes en negocios de Saltillo, donde presuntamente obtenían grandes cantidades de dinero tras realizar boquetes en las paredes de los establecimientos.

Asimismo, las autoridades indicaron que podrían estar relacionados con hechos similares ocurridos en comercios de las colonias Obispado y Vista Hermosa, por lo que las indagatorias continúan para ubicar al resto de los integrantes de la banda.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes en las instalaciones de la Policía de Monterrey.