Detenidos con mariguana e investigados por robos en Monterrey

La camioneta cuenta con las características de un vehículo que es utilizado para robar autos o camionetas estacionados en centros comerciales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarles nueve bolsas con hierba verde similar a la mariguana; además, se les investiga por robo de herramienta y autopartes de vehículos estacionados.

La captura de Juan Martín V., de 59 años y Édgar Alejandro C., de 35 años de edad, se registró a las 23:20 horas en Constitución y Porfirio Díaz, en el centro de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a dos masculinos que discutían afuera de una camioneta Chrysler Voyager, color azul, con placas RME-389-A.

Al detener la marcha de la patrulla, ambos intentan escapar pero son detenidos por los oficiales, tornándose agresivos e insultándolos.

Durante la inspección, les encontraron en total nueve bolsas de plástico transparente con hierba verde con las características de la mariguana.

Sin embargo, al proporcionar las placas al personal del C4, les informaron que la camioneta cuenta con las características de un vehículo que es utilizado para colocar herramienta y autopartes que roban autos o camionetas estacionados en centros comerciales, para luego escapar.

Incluso, el pasado 19 de julio la camioneta y los presuntos fueron grabados con un celular por un ciudadano, mientras sustraían herramienta de un vehículo en el estacionamiento del negocio Walmart Las Torres, en Eugenio Garza Sada y Lázaro Cárdenas.

Además, la misma fue utilizada el 26 de diciembre de 2024 para escapar, luego de robar accesorios en negocios de Insurgentes y Bolivia, en la colonia Vista Hermosa, así como en Gonzalitos y Pablo González Garza (Fleteros), en la Obispado.

Cabe mencionar que Juan Martín V. tiene antecedentes penales por robo tipo cristalazo en el año 2017.

Mientras que Édgar Alejandro C. fue detenido en 2010 por robo de vehículo y en este año por delitos contra la salud.

Las autoridades buscan a más personas, que estarían implicados en los robos.

Los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.