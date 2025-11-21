Detenidos con droga y portación de armas de fuego en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey observaron a dos hombres a bordo de una camioneta tipo BR-V, realizando maniobras giratorias en la calle

Dos hombres que realizaban maniobras giratorias en una camioneta sobre la vía pública, fueron detenidos por la Policía de Monterrey, luego que presuntamente se les encontrara droga y un arma de fuego, con nueve cartuchos hábiles, en el centro de la ciudad.

Los presuntos fueron identificados como Gustavo H. de 39 años y Juan Enrique H., de 43 años, a quienes capturaron en Carlos Salazar y Juan Méndez.

Los elementos realizaban labores de vigilancia, cuando observan la camioneta manejando de forma incorrecta, tras marcarle el alto le realizaron la inspección encontrando:

-Un arma de fuego tipo escuadra

-Nueve cartuchos hábiles calibre .22

-Un cargador

-44 bolsas con las cristal

-Cuatro con mariguana

Ambos hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.