Detenidos con droga e investigados por fraudes tipo 'piñazo'

Una de las mujeres se dedica a la lectura del Tarot, engaña a la gente pidiéndoles dinero, lo envuelve en un trapo rojo, diciendoles que les irá mejor.

Por engañar a varias personas y despojarlas de diferentes cantidades de dinero, tres “piñeros” fueron detenidos por elementos de la policía de Monterrey.

Héctor, de 45, Patricia, de 47 y Valeria, de 43, fueron capturados en el cruce de la avenida Revolución y José Alvarado en la colonia Jardines Español.

Los inculpados se encontraban discutiendo a fuera de un automóvil con matrícula de Chihuahua.

Al ser interceptados, las dos mujeres y su cómplice comenzaron a insultar a los oficiales.

Al ser retenidos para una inspección, les encontraron 12 mil pesos en efectivo y nueve bolsas con la droga cristal.

Al realizar la investigaciones, se dio a conocer que presuntamente se dedican a engañar a la gente y despojándola de dinero.

Se reveló que este tipo de personas conocidas como Piñeros, operaban en distintos puntos de Monterrey y la zona metropolitana.

Trascendió que en el municipio de Santiago despojaron a una mujer de 12 mil pesos.

La policía presume que operaban solicitando diferentes cantidades de dinero, el cual colocaban en un trapo en color rojo.

Por versión dedican los afectados, los detenidos aprovechaban una distracción para cambiar el dinero por pedazos de papel.

Para huir, los detenidos sugerían a sus víctimas que el dinero se duplicaría, pero tenían que esperar algunos minutos para desamarrar el trapo rojo.