Detenidos con armas, equipo táctico y vehículos en Dr. González

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de dos personas en posesión de armas de fuego y el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico y vehículos, en el municipio de Doctor González.

La captura se registró cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y detectaron tres camionetas tripuladas por civiles armados que circulaban sobre un camino de terracería.

Al marcarles el alto, los conductores intentaron darse a la fuga; sin embargo, metros adelante las unidades se detuvieron y varios sujetos descendieron armados para internarse entre la maleza, abandonando los vehículos en el sitio.

Tras asegurar el perímetro y efectuar una inspección, los uniformados localizaron en una de las camionetas a dos hombres que aún portaban armas de fuego, quienes fueron interceptados e identificados como Isidro “N”, de 53 años, y Julio “N”, de 19 años.

Durante la intervención se aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores metálicos, 53 cartuchos útiles, dos chalecos balísticos, tres camionetas tipo pick up y dos teléfonos celulares.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.