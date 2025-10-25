Detenidos con arma de fuego y 41 envoltorios de droga

Dos hombres, entre ellos un venezolano, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les encontraron en su poder un arma de fuego y 41 envoltorios de hierba verde y una sustancia similar a la mariguana y cocaína en piedra, respectivamente.
Los presuntos fueron identificados como Gregorio V., de 30 años y Ricardo Alberto L., de 26 años de edad, quienes fueron detenidos en Alfonso Reyes y Democracia, a las 17:15 horas, en la colonia Sarabia.
Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando observan a dos hombres agrediéndose en la vía pública, por lo que les pidieron que se detuvieran.
Al proceder a una revisión le encontraron a Gregorio V. un arma de fuego con siete cartuchos hábiles, a la atura de la cintura.
Así como a Ricardo Alberto L., se le localizaron 17 bolsas de plástico que contenían hierba verde con las características a la mariguana, además de 24 dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, por lo que ambos son detenidos.
Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.