Detenidos con 65 dosis de droga cristal en la colonia Industrial

Los elementos visualizaron a un par de hombres en actitud sospechosa, pasándose una bolsa de plástico con varios envoltorios tipo ziploc.

Dos hombres, uno de ellos nicaragüense, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Industrial, al presuntamente encontrarles 65 envoltorios con cristal.

Los detenidos identificados como Jesús Alejandro D., de 29 años y José Alejandro E., de 44 años, originario de Nicaragua, se registró en Privada Colón y Bernardo Reyes, en la zona de la Central de Autobuses.

Durante un recorrido de prevención y vigilancia, los elementos visualizaron a un par de hombres en actitud sospechosa, pasándose una bolsa de plástico con varios envoltorios tipo ziploc.

Los uniformados municipales de inmediato se acercan para detenerlos, ya que uno de ellos pretendía escapar corriendo.

Al inspeccionar el contenido de la bolsa, los policías encontraron 65 dosis cristal, por lo que ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.