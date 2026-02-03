Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina detuvieron a un hombre que conducía de manera errática y presuntamente consumía bebidas alcohólicas, durante un recorrido de vigilancia

La detención se registró alrededor de las 18:43 horas del domingo , cuando los oficiales detectaron un Chevrolet Cavalier color gris que invadía carriles sobre la avenida Topiltzin, por lo que le dieron seguimiento hasta la calle Huitzilopochtli, donde fue interceptado.

El conductor fue identificado como José Antonio “N”, de 42 años de edad.

Durante una inspección preventiva, los uniformados localizaron una lata de cerveza abierta, una mochila tipo mariconera en color negro, un arma de fuego tipo pistola en color negro con gris, un cargador metálico y 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, además de 13 mil pesos en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.

Asimismo, se aseguraron 25 bolsas de plástico traslúcidas color rosa tipo ziploc, cada una con una sustancia sólida blanca con características similares a la cocaína en piedra.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.