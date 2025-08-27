Detenido tras robo con violencia en negocio de Guadalupe

El sospechoso ingresó a un establecimiento donde sustrajo tres tramos de aluminio y, al ser sorprendido por el propietario, lo amenazó con un cúter

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de presuntamente cometer un robo con violencia en un negocio ubicado en la zona centro del municipio.

De acuerdo con el informe, el sospechoso ingresó a un establecimiento donde sustrajo tres tramos de aluminio y, al ser sorprendido por el propietario, lo amenazó con un cúter para intentar escapar.

La huida del individuo quedó registrada en cámaras de seguridad, lo que permitió a los elementos policiales ubicarlo rápidamente tras recibir el reporte al 911. En cuestión de minutos, el presunto fue interceptado sobre las calles Morelos y Zuazua, donde se le neutralizó sin que lograra evadir la captura.

El detenido fue identificado como Roberto Carlos ‘N’, de 30 años, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fuentes de investigación revelaron que cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar, allanamiento de morada, robo a casa habitación, insultos a la autoridad, inducción al suicidio, así como 14 faltas administrativas.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.