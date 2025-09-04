Detenido tras estrellar auto con reporte de robo en Monterrey

El presunto fue identificado como Carlos Israel O., de 37 años, quien en el mes de agosto había sido detenido en esta ciudad por delitos contra la salud

Luego de participar en un accidente vial, un hombre quedó detenido por oficiales de Tránsito de Monterrey, ya que el vehículo tenía reporte de robo en el municipio de San Pedro.

El presunto fue identificado como Carlos Israel O., de 37 años, quien en el mes de agosto había sido detenido en esta ciudad por delitos contra la salud.

El accidente vial se registró este martes a las 6:05 horas en Guerrero y Heroico Colegio Militar, en la Colonia Del Prado.

Se informó que el conductor del automóvil Mazda MX5, color blanco, descapotable y sin placas de circulación, se impactó contra un tubo protector metálico de la banqueta.

Al arribar los oficiales de Tránsito de Monterrey se dan cuenta que en el interior se encuentra un hombre que presentaba dolor y solicitaba ayuda.

Por las características del vehículo y del conductor, el agente vial se percata que coincide con las características de un reporte que se hizo en la central de radio, de un auto que fue robado en el estacionamiento del centro comercial Fashion Drive, la madrugadad del martes, en San Pedro Garza García.

A través del C4 se confirma que es el mismo vehículo que se robaron sin violencia en dicho municipio.

Ante tal situación el conductor quedó en calidad de detenido y al ser trasladado a un hospital de la localidad, se hizo con custodia policiaca.

Se informó que Carlos Israel fue detenido el pasado 25 de agosto por elementos de la Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad por delitos contra la salud.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas de dicha persona.