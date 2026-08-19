Detenido tras disparar a policías; lo ligan con encajuelados

Un hombre fue detenido tras presuntamente disparar contra policías; es investigado por su posible relación con dos cuerpos hallados en una cajuela.

Unos de los presuntos delincuentes que abandonaron dos cuerpos encajuelados la semana pasada en Monterrey fue detenido tras atacar a balazos este lunes a policías municipales.

El sospechoso fue detectado circulando en una bicicleta por calles de la colonia Sarabia, e intento escapar de un patrullaje rutinario.

Los uniformados, al percatarse de la evasiva, intentaron darle alcance pero fueron agredidos con disparos de arma de fuego por el hombre.

Ninguno de los proyectiles, sin embargo, lograron impactar y el presunto criminal fue sometido por los oficiales.

Se le identificó como Francisco “N” de 47 años, a quien se le decomisó una pistola calibre nueve milímetros y cuatro cartuchos hábiles.

Sus características coinciden con el conductor que el pasado jueves abandonó un automóvil Honda City en la colonia Bella Vista.

Al interior de la cajuela se encontraban dos cuerpos emplayados con evidentes signos de violencia.

El momento en el que el sospechoso deja la unidad para retirarse fue captado por cámaras de videovigilancia permitiendo así su identificación preliminar.