Detenido por tocamientos a bordo de un autobús

Un hombre originario de Veracruz fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al ser acusado de presuntamente realizar tocamientos a una joven, en el centro de la ciudad.

La detención del hombre identificado como Luis Enrique M., de 30 años, se registró en Colón y Villagrán, dentro de las instalaciones de la Central de Autobuses, cuando una joven de 19 años le hace señas a los uniformados pidiendo ayuda.

Al acercarse les menciona que el sujeto que se encontraba sentado a un lado de ella le realizó tocamientos en sus partes íntimas abordó un autobús procedente de Poza Rica, Veracruz, con destino a Monterrey.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.