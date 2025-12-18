Detenido por robo en tienda de conveniencia en Monterrey

El sospechoso habría amenazado al empleado con un arma blanca para despojarlo de 900 pesos en efectivo. Después intentó huir, siendo interceptado por policías

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey tras presuntamente cometer un robo con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Obrera.

Los hechos ocurrieron en la tienda localizada en el cruce de Isaac Garza y Juan Escutia, donde el sospechoso habría amenazado al empleado con un arma blanca para despojarlo de 900 pesos en efectivo.

Tras el asalto, el sujeto intentó huir corriendo, siendo interceptado por los policías en Agustín Melgar y Jerónimo Treviño.

El detenido fue identificado como Yahasiel Denay "N" de 23 años de edad.

Durante la revisión, los oficiales le aseguraron el dinero robado, una mochila y el arma blanca utilizada en el atraco.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.