Detenido por robo de accesorios de vehículos en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 19 Noviembre 2026, 08:09 Compartir

El detenido fue identificado como Juan Porfirio “N” de 52 años, quien fue captado en tiempo real por las cámaras de monitoreo del C4

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Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendido robando la parrilla de una camioneta estacionada en la colonia Industrial. El detenido fue identificado como Juan Porfirio “N” de 52 años, quien fue captado en tiempo real por las cámaras de monitoreo del C4, mientras retiraba el accesorio de una camioneta Ford Escape, color gris. Los hechos se registraron en el cruce de Colón y Martín de Zavala, donde el hombre habría abordado el vehículo tras sustraer la parrilla; sin embargo, al notar la presencia policiaca, descendió y huyó corriendo por varias calles. A través de un seguimiento, los elementos lograron ubicarlo cuando ingresó a un hotel, en el que los uniformados pudieron entrar con autorización de los encargados para concretar su detención. Finalmente, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.