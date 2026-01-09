Detenido por robo con violencia con arma de fuego en Monterrey

El afectado señaló al ahora detenido como la persona que lo intentó asaltar, amenazándolo con un arma de fuego y después caen al piso, tras un forcejeo

En el momento que presuntamente asaltaba a una persona al exterior de un cajero automático, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al sur de la ciudad.

El presunto fue identificado como Arnold J., de 28 año de edad, quien fue detenido en la Avenida Revolución, a la altura de la Colonia Jardines del Contry, a las 21:45horas.

Elementos de la Policía de Monterrey que realizaban labores de prevención y vigilancia, cuando personal de C4 les reporta un robo con violencia a un hombre al exterior de un cajero automático, por lo que se aproximan de inmediato.

Al llegar al lugar se encontraba personal de una empresa de valores en el sitio, que le había brindado el apoyo a la víctima, mientras uniformados municipales.

El afectado señala al ahora detenido como la persona que minutos antes lo intentó asaltar, amenazándolo con un arma de fuego y después caen al piso, tras un forcejeo.

En el sitio no se realizaron disparos ni hubo personas lesionadas con arma de fuego.

Al revisar al presunto le localizan una pistola calibre. 9 milímetros, con dos cartuchos hábiles, por lo que fue detenido.

Arnold J., fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, por la portación de arma de fuego.

Las autoridades realizan las investigaciones de las actividades ilícitas a las que se dedica el presunto.