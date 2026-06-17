Detenido por robo con violencia a negocio en colonia Industrial

La rápida reacción de los uniformados derivó en el aseguramiento de un hombre señalado por amenazar a un trabajador para exigir dinero en efectivo.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente intentar robar con violencia al empleado de una tienda de conveniencia, utilizando un cuchillo para amenazarlo, en la colonia Industrial.

Identificado como Valentín R., de 34 años, fue detenido en Av. Colón, entre Bernardo Reyes y Villagrán, cuando los uniformados realizaban labores de vigilancia.

Fue un empleado quien salió a pedirles ayuda, señalando a un hombre que va corriendo, ya que lo acaba de asaltar.

Los uniformados municipales atraparon al presunto responsable, siendo reconocido por la víctima, quien dijo que entró con un cuchillo en la mano, exigiéndole el dinero en efectivo o de lo contrario lo iba a matar.

Los elementos le realizaron una inspección encontrando entre sus pertenencias el arma blanca.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.