Detenido por robo a tienda de conveniencia en centro de Monterrey

Un joven fue detenido durante la madrugada en el centro de Monterrey, luego de que presuntamente robara una tienda de conveniencia tras amenazar a una empleada con sacar un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas, luego de que se activara el botón de alerta de un establecimiento ubicado en Madero y Vicente Suárez, en la colonia Obrera. Con apoyo de las cámaras del C4, policías municipales ubicaron al presunto responsable cuando huía del lugar y abordaba un taxi con rumbo al centro de la ciudad.

El sujeto fue interceptado en el cruce de Arteaga y J. G. Leal, donde fue identificado como Júnior Oziel P., de 27 años de edad. Durante una revisión, se le aseguró una bolsa del comercio afectado con 668 pesos en efectivo, sin que se le encontrara algún arma.

De manera preliminar, el detenido es investigado por su probable participación en al menos otros dos robos a tiendas de la misma cadena, registrados en distintos puntos de la ciudad en días recientes.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.