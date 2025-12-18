Detenido por presunto robo de 18 laptops en negocio de Monterrey

Esta persona es investigada por el presunto robo de 18 computadoras laptops, de un negocio del Fraccionamiento Bernardo Reyes, el pasado 4 de diciembre

Un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarle cuatro bolsas con hierba verde parecida a la mariguana; además, se le investiga por el robo de 18 laptops de unas oficinas en el Fraccionamiento Bernardo Reyes.

La captura de Raúl M., de 18 años de edad, se registró a las 16:05 horas en avenida Madero y calle Venecia, en la colonia Mitras Sur.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a un masculino que se estaba atravesando a los vehículos, poniendo en riesgo su integridad física.

Los uniformados municipales detienen la patrulla y descienden, pidiéndole al hombre que se retire, pero comienza a insultarlos, por lo que proceden a realizarle una inspección.

En su vestimenta llevaba escondidas cuatro bolsas de plástico con hierba verde con las características de la mariguana, siendo detenido.

Esta persona es investigada por el presunto robo de 18 computadoras laptops, de un negocio del Fraccionamiento Bernardo Reyes, el pasado 4 de diciembre, siendo localizadas más tarde, 12 de ellas por oficiales de la Policía de Monterrey, en un terreno baldío, dentro de una mochila.

Además, se le investiga de otro hecho ilícito que cometió hace unos meses, al robar el teléfono celular de un adulto mayor quien se encontraba rezando al interior de una iglesia, en la Colonia Topo Chico, siendo recuperado el aparato horas después y devuelto a su dueño.

En las labores del área de investigaciones de esta corporación, se le relaciona con robos de accesorios de vehículos en las colonias 10 de Marzo, Progreso, entre otras.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.